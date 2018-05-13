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13 Mayıs 2018 18:00

İnönü Belediyesi’nden Anneler Günü’ne özel gezi

İnönü Belediyesi, Anneler Günü sebebiyle Bursa’ya gezi düzenledi.

İnönü Belediyesi’nden Anneler Günü’ne özel gezi

13 Mayıs 2018 18:00


İnönü Belediye’si tarafından düzenlenen gezi sabahın erken saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’ndan hareket edilmesiyle başladı. Bursa turunda ilk durak Cumalıkızık oldu. Cumalıkızık’ta kahvaltı yapan anneler, buradan Emir Sultan ve Yeşil Türbeyi ziyaret etti. Yeşil Türbe’nin ardından Tarihi Çınar’ı ziyaret eden grup, daha sonra Tophane ve Ulu Camii’yi ziyaret etti. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’ta gezide ilçe sakini annelerle Bursa’da buluştu. Gezide annelerle buluşan Başkan Bozkurt; fedakarlığın, sevginin, merhametin ve şefkatin timsali olan annelerin Anneler Günü’nü kutladığını söyledi. Geziye katılan ilçe sakini anneler de gezi sonrası Başkan Kadir Bozkurt’a bu anlamlı günde kendilerine özel düzenlenen geziden dolayı teşekkür ettiler. Ayrıca gezi sonrası da annelere İnönü Belediyesi tarafından hazırlanan karanfiller takdim edildi.




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