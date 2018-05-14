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14 Mayıs 2018 16:15

İnönü Belediyesi’nden Konya’ya 2. kültür gezisi

İnönü Belediyesi, kültür gezileri kapsamında Anadolu Türk Medeniyeti’nin önemli şehirlerinden, Mevlânâ başta olmak üzere birçok ünlünün memleketi Konya’ya 2.

İnönü Belediyesi’nden Konya’ya 2. kültür gezisi

14 Mayıs 2018 16:15

kez tur düzenledi.


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, geziye katılan 3 otobüs dolusu İnönülüyle gezide bir araya geldi. İnönülü vatandaşlar Mevlânâ Türbesi ve Müzesi başta olmak üzere, Alâaddin Tepesi, Şem-si Tebrizi Hazretleri Türbesi, Meram Mesire Bağları, Tavuz Baba Türbesi,Ateşbaz-ıVeli Türbesive muhteşemAya Eleni Kilisesive birçok tarihi eseriyle ünlü Sille Köyü’nü ziyaret ettiler. Vatandaşlar gezi boyunca bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Geziden çok mutlu olana İnönülüler Başkan Kadir Bozkurt’a hem gezi için, hem de kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkürlerini ilettiler.




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