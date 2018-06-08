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08 Haziran 2018 13:29

İnönü Belediyesi’nden Ramazana özel İstanbul turu

İnönü Belediyesi, vatandaşların Ramazan ayının manevi iklimini yaşamaları için İstanbul’a tur düzenledi.

İnönü Belediyesi’nden Ramazana özel İstanbul turu

08 Haziran 2018 13:29


Üç otobüsten oluşan kafile İnönü’den hareket ettikten hemen sonra Bilecik’e uğrayarak Osmanlı Devleti’nin Kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi Şeyh Edebali’nin türbesini ziyaret etti. Kafile İstanbul’da Hırka-i Şerif’i ziyaret edip Eyüp Sultan’a geçerek Eyüp Sultan Camii ve Eyüp Sultan Türbesi’ni gezdi. İftardan önce tekne ile boğaz turuna çıkan kafile oruçlarını açarak Sultanahmet’e geçti. Sultanahmet Camii’nde teravih namazını kılan kafile Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun sahur sohbetine katıldıktan sonra İnönü’ye dönmek üzere yola çıktı.


Ziyarete katılan ve İstanbul’da Ramazan ayında ilk kez gittiklerini belirten İnönülüler Başkan Kadir Bozkurt başta olmak üzere kafilede kendilerine rehberlik eden belediye personeline teşekkürlerini ilettiler.




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