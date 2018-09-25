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İnönü Belediyesi'nden yağmur suyu ve taşkınlara karşı önlem

İnönü Belediyesi, yeni oluşan mahallerde yağmur suyu ve taşkınlar sonucunda oluşabilecek problemlere karşı önlem çalışmalarına devam ediyor.


Eskişehir İnönü Belediyesi, Yukarıkuzfındık Mahallesi'nde taşkın ve yağmur sularından zarar görme ihtimali olan yerlerde taşkın önleme ve yağmur suyu tahliye kanalları açtı. Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, fen işleri ekiplerine ait iş makineleri ile gerçekleştirilen çalışma sonrası açılan kanallar koruge boruları ile kapatılırken, mahalle için yollarda stabilize malzeme yayılarak yol iyileştirmesi çalışması yapıldığı belirtildi.

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