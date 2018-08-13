İnönü Belediyesine 1 milyonluk hibe

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, projenin kabul edilmesi dolayısıyla düzenlenen törende TANAP yetkilileriyle birlikte imzaları atarak İnönü’ye 985 bin 435 lira hibe kazandırdı. Başkan Kadir Bozkurt konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada İnönü Belediyesi’nin Pınarbaşı Tesisleri için hazırladıkları modernizasyon projesinin birçok proje arasından sıyrılarak hibe almaya hak kazandığı bildirdi. Bozkurt, Ankara’da TANAP yetkilileriyle yaptıkları anlaşmayla hibe bedelinin kesinleştiğini belirterek "İlçemize hayırlı olsun" dedi.