İnönü, Litvanyalı misafirlerini ağırlıyor

İnönü Belediye Başkanlığı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen ve bir yıl önce çalışmalarına başlanan “Tarımda İstihdam Sorununa Kırsal Turizm Yaklaşımıyla Çözüm Geliştirme Projesi" 2018 İnönü Kırsal Turizm Kampı kapsamında Litvanyalı öğrencilerden oluşan ilk gurup İnönü’ye geldi. Öğrenciler; İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ESOGÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yaşar Sarı, İlçe Tarım Müdürü Sami Yasin Uysal, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ömer Koyunoğlu, Proje Sorumluları Cemile Ece ve Efnan Ezenel’in katılımı ile gerçekleştirilen gala yemeğinde ağırlandılar. Yemek sonrası İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt eşliğinde ilçeyi tanıma turuna katılan misafir öğrenciler, vatandaşlarla sohbet edip ilçe pazarından alışveriş yaptılar.

"Belediyemizin konuğu olacaklar"

2018 İnönü Kırsal Turizm Kampı ile ilgili bilgi veren İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Litvanyalı öğrencileri İnönü’de ağırlamaktan memnun olduklarını belirtti. Başkan Bozkurt, “Osmangazi Üniversitesi ile ortaklaşa yaptığımız çalışma Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. 2018 İnönü Kırsal Turizm Kampı’na katılan gönüllü öğrenciler bir ay süre ile belediyemizin konuğu olacaklar. İlçede saha çalışmaları yapacak olan öğrenciler Türk tarımı ile ilgili bilgi alacaklar, tarım ürünlerinin tarladan sofralara gelene kadar geçirdiği aşamaları uygulamalı olarak görecekler. Bu süreç içerisinde düzenleyeceğimiz çeşitli etkinliklerle onlara ilçemizin örf, adet ve geleneklerini ve kültürümüzü tanıtacağız” dedi.

Başkan Bozkurt, öğrencileri bir aya sürecek olan kamp sonrası İnönü ve Türkiye’nin gönüllü kültür elçileri olarak ülkelerine uğurlayacaklarını sözlerine ekledi.