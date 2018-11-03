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İnönü Mertsöz sokaktaki kilit taşı çalışmaları tamamlandı

İnönü Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yapımı gerçekleştirilen kilit taşı çalışmasının bir bölümü tamamlandı.


İlçeye bağlı yeni oluşan mahallelerin yanında merkez mahallerde de çalışmalarına devam eden İnönü Belediyesi, kısa süre önce Orta Mahalle Mertsöz Sokak'ta başlattığı kilit taşı çalışmasını tamamlayarak mahalle sakinlerini hizmetine sundu. Belediye Fen İşleri tarafından devam eden kilit taşı çalışmalar kapsamın ilçe merkezindeki 4 mahallede kilit taşı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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