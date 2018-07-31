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31 Temmuz 2018 14:34

İnönü Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi hizmet vermeye başladı

Eskişehir İnönü Belediyesinin ilçeye kazandırdığı Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi hizmet vermeye başladı.

İnönü Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi hizmet vermeye başladı

31 Temmuz 2018 14:34


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ilçeye hizmet vermeye başlayan Spor ve Sosyal Yaşam Merkezini vatandaşlarla birlikte inceledi. Yapımına kısa bir süre önce başlanan ve İnönü’de önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan merkezin ilçeye hizmet vermeye başlaması ile ilgili açıklama yapan Başkan Kadir Bozkurt, “İlçe halkımızın daha sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için çıktığımız yolda bugün önemli bir kilometre taşını daha dikmiş oluyoruz. Umuyor ve diliyorum ki ilçemizde daha sağlıklı bireylerin yetişmesi için yatırım yaptığımız bu tesisten hemşehrilerimiz en iyi şekilde yararlanır ve bu tesis yeni yeni sporcuların yetişmesine vesile olur. İlçemize hayırlı olsun" dedi.



Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi büyük beğeni aldı


Tamamı belediye imkanları ile yapılan ve spor aletleri ile donatılan 230 metrekare kapalı alan sahip olan Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi ilçe sakinleri tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. İlçe sakinlerinin her zaman ve her koşulda uzman eğitmenler eşliğinde, en kaliteli spor aletleri ile sağlıklı kalmalarını sağlamayı amaçlayan merkezde ayrıca çocukların eğlenceli vakit geçirebilecekleri oyun havuzu da mevcut.




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