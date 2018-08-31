İnönü, sünnet şölenine hazır

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İslâm’ın önemli geleneklerinden birini daha yaşatmak, vatandaşlara destek vermek, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla düzenledikleri Sünnet Şöleni’ne tüm halkı davet etti. Şölen kapsamında 1 Eylül akşamı saat 20.00’de Kapalı Pazar yerinde kına gecesi yapılacak. 27 çocuk, Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde sünnet edilmesinden sonra İnönü Belediyesinin temin ettiği sünnet kıyafetlerini giyerek şölene hazır hale geldi. 2 Eylül Pazar günü saat 14.00’deki protokol töreninde çocukların hediyeleri takdim edilecek. 15.00’de ise sünnet konvoyu ve sonrasında ikramlar yapılacak. Akşam 21.00’de ise Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek halk konseri ile program tamamlanacak.