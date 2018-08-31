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31 Ağustos 2018 17:39

İnönü, sünnet şölenine hazır

İnönü Belediyesi’nin 1-2 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği Geleneksel Sünnet Şöleni için tüm hazırlıklar tamamlandı.

İnönü, sünnet şölenine hazır

31 Ağustos 2018 17:39


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İslâm’ın önemli geleneklerinden birini daha yaşatmak, vatandaşlara destek vermek, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla düzenledikleri Sünnet Şöleni’ne tüm halkı davet etti. Şölen kapsamında 1 Eylül akşamı saat 20.00’de Kapalı Pazar yerinde kına gecesi yapılacak. 27 çocuk, Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde sünnet edilmesinden sonra İnönü Belediyesinin temin ettiği sünnet kıyafetlerini giyerek şölene hazır hale geldi. 2 Eylül Pazar günü saat 14.00’deki protokol töreninde çocukların hediyeleri takdim edilecek. 15.00’de ise sünnet konvoyu ve sonrasında ikramlar yapılacak. Akşam 21.00’de ise Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek halk konseri ile program tamamlanacak.




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