İnönü’de 19 Mayıs coşkusu

Tören; İnönü Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı okunduktan sonra, ilçe kaymakamı Mustafa Taş ve Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, öğrencilerin ve ilçe halkının bayramını kutladı.

Törende günün anlamına ve önemine ilişkin konuşmayı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Kuzey Aydın yaptı. Tören, Vehbi Koç Ortaokulu, İnönü Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Nene Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladıkları programlar; İnönü Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi ile devam etti. İnönü İlçesinde gerçekleştirilen törenler; ‘Gençlik Haftası’ kapsamında düzenlenen turnuvalar ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe Kaymakamı Mustafa Taş, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Büyük ve okul müdürleri tarafından verilmesi ile sona erdi.