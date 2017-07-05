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05 Temmuz 2017 17:18

İnönü’de 4’üncü Geleneksel Tarla Günü programı

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 4’üncü Geleneksel Tarla Günü programı, İnönü ilçesine bağlı Erenköy ve Yenice Mahallelerinde yapılan sunumlarla gerçekleştirildi.

İnönü’de 4’üncü Geleneksel Tarla Günü programı

05 Temmuz 2017 17:18


Erenköy Mahallesinde kuru koşullarda yetiştirilen buğday çeşitleri üzerine yapılan sunum, Yenice Mahallesinde belirlenen alanda Kaymakam Hasan Hüseyin Uzan, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Prof. Dr. Engin Kınacı, ilçe kurum amirleri ve çiftçilerin katılımları ile gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından konuşan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sami Yasin Uysal, ’’Erenköy Mahallemizde kuru koşullarda 11 çeşit buğday, ilçe merkezimizde 7 çeşit buğday ve 3 çeşit arpa demonstrasyonu gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda pancar, mısır, karabuğday bitkilerinde de demonstrasyon çalışmamız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.


Bu çalışmalardaki asıl amaçlarının İnönü’ye en uygun çeşitleri çiftçilerin görmesini sağlamak ve üreticilerin birim alandan elde ettikleri verimi artırarak gelirlerini yükseltmek olduğunu belirten Uysal, çalışmalarına destek veren tüm kurumlara teşekkürlerini sundu.


Gerçekleşen program, Ziraat Mühendisi Rüstem Metin’in belirlenen tarlalardaki örnekleri göstererek sulu alanda yaptığı arpa ve buğday çeşitleri sunumu sonrası verilen ikramlarla sona erdi.




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