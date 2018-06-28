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28 Haziran 2018 16:17

İnönü’de 5’inci Geleneksel Tarla Günü Programı

Eskişehir İnönü İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İnönü’de 50 dekarlık sulu alanda gerçekleştirdiği 25 çeşit buğday demonstrasyonunu 5.

İnönü’de 5’inci Geleneksel Tarla Günü Programı

28 Haziran 2018 16:17

Geleneksel Tarla Günü’nde tanıttı.


Tarla Günü’nde konuşan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile birlikte yürüttükleri ortak çalışma kapsamında halen Litvanyalı üniversite öğrencilerinin kampına ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Bozkurt, "İlçemizi uluslararası alanda tanıtmaya devam ediyoruz. Şu anda Litvanyalı misafirlerimizi ağırlıyoruz. 2020’de yapılacak olan havacılık olimpiyatları ile dünyanın gözü ilçemizin üzerinde olacak” diyerek yeni hasat döneminin ilçe ve ülke çiftçilerine bol ve bereketli olması temennilerinde bulundu.


Etkinlikte bir konuşma yapan İnönü Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sami Yasin Uysal da, asıl amaçlarının ilçe topraklarına en uygun çeşitleri bularak çiftçilere sunmak ve dekar başına aldıkları ürünlerin miktarını, dolayısıyla gelirlerini arttırmak olduğunu söyledi. Uysal, "Sadece buğday demonstrasyonuyla yetinmeyip Oklubalı Mahallemizde ayçiçeği, karabuğday demonstrasyonu, ilçe merkezinde çörekotu ve Kümbet Yeniköy Mahallemizde silajlık mısır demonstrasyonları da kurulmuştur” dedi.


Etkinliğe, Başkan Bozkurt’un yanı sıra Kaymakam Mustafa Taş, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Alkan, Ziraat Odası ve Sulama Birliği başkanları ile çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.




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