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İnönü'de camiler ve park bahçeler ilaçlanıyor

İnönü Belediyesi tarafından ilçe genelindeki camiler ve park bahçeler haşere tehlikesine karşı ilaçlanıyor.


İnönü'de bulunan camiler, park bahçeler ve umuma açık alanlarda vatandaşların rahat hareket edebilmeleri için ilaçlama çalışmaları devam ediyor. İnönü Belediyesi tarafından böcek ve haşere tehlikesine karşı yapılan ilaçlamalar, sıcak havalar devam ettikçe sürdürüleceği ifade edildi. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan İnönü Belediye Başkanlığı yetkilileri, 3 gün boyunca ilçe genelindeki tüm camilerin, park bahçelerin ve cadde sokakların ilaçlanacağını ifade ettiler.

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