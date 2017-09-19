İnönü’de ’Gaziler Günü’ kutlama programı

İnönü İlçesi Cumhuriyet Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program kaymakamlık ve belediye başkanlığının Atatürk Anıtına çelenk konulmaları ile devam etti. Çelenk konulma merasiminin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılaması ile tamamlanan program İnönü İlçe Kaymakam Vekili Salih Keser, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve mülki erkânın Kore Gazisi İsmail Düş ile kaymakamlık makamında sohbet etmeleri ile tamamlandı.

Program sonrası İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutladı. ’Şehitlik ve Gazilik, milletimiz için şereflerin en yücesidir’ diyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, “Bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan gazilerimiz, cesaretin ve fedakârlığın sembolleri, ülkemizin medarı iftiharıdır. Gazi torunu olan bu millet, Malazgirt’te, Çanakkale’de, İnönü Meydan Muharebeleri ve Kurtuluş Savaşı’nda, dün 15 Temmuz’da ve terörle mücadelede gaza gibi ulvi görevi yerine getirmeye devam etmektedir. Milletimiz gazi millettir, bu aziz vatan şehit ve gazilerimizin bizlere emanetidir. Bu aziz vatanı bizlere yurt edindiren ve yurt olarak kalmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’i istiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı ’müşir’ ve ’gazi’ unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.