İnönü'de İlköğretim Haftası kutlandı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, İlköğretim Haftası yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Şehit Ali İhsan İlköğretim Okulu'nda yapılan kutlama etkinliklerine, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Yakup İlhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, kurum amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitleri ve ebediyete intikal eden öğretmenler için saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başladı. Okul öğretmenlerinden Zeynep Bingöl'ün günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından 4. Sınıf öğrencilerinin 1. Sınıf öğrencilerine çiçekli hoş geldiniz karşılaması ile devam eden program öğrencilerin okuduğu şiir ve şarkılar ile tamamlandı.

Program sonunda İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve ilçe kurum amirleri, yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrenci, öğretmen, veli ve milli eğitim çalışanlarına başarılar diledi.