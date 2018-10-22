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İnönü'de kilit taş çalışmaları merkez mahallelerde devam ediyor

İnönü Belediyesi, dış mahallelerde başlattığı kilit taş çalışmalarına merkezde bulunan mahallelerde devam ediyor.


İnönü Belediyesi tarafından İnönü ilçe merkezinde bulunan mahallelerde başlatılan kilit taş çalışmalarının ilki Orta Mahalle Mertsöz Sokak'ta başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Mertsöz Sokak'ta yapılan çalışmaları yerinde inceleyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Fen İşleri ekiplerinden çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde bulunan dört mahallede belirlenen sokak ve caddelerde çalışmalar devam edecek.

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