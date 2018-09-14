İnönü'de kilit taşı çalışmalarında sona yaklaşılıyor

Eskişehir'in İnönü Belediyesi tarafından yeni oluşan mahallelerde başlatılan kilit taş çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar kapsamına ilçeye bağlı Aşağıkuzfındık mahallesinde bulunan yollarda kilit taş çalışmasında sona yaklaşıldı. Mahalle içerisindeki yolları kış öncesi tamamlamayı hedefleyen İnönü Belediyesi çalışmalar esnasında mahallede yaşayan kadınlardan gelen talepleri geri çevirmedi. Kadınlar tarafından mahalle çeşmesinin yanına kilit taşı ile yıkama alanı oluşturulması talebi İnönü Belediyesi tarafından hızlı bir şekilde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

İnönü Belediyesi tarafından verilen bilgiye göre yeni oluşan mahallerde başlatılan kilit taşı döşeme çalışmalarında sona yaklaşıldığı belirtildi.