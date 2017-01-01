İnönü’de Kızak Şenliği

Eskişehir İnönü Belediyesinin düzenlediği Kızak Şenliği, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

İsmetpaşa Mahallesi Aktaş mevkiinde yılın son gününde düzenlenen etkinliğe katılan her yaştan vatandaş, kızaklarla kayarak kışın keyfini çıkardı. İnönü Belediyesinin toplu taşıma araçlarıyla alana düzenli olarak getirilen vatandaşlar, müzik, yemek, ikramı eşliğinde güzel bir gün geçirdi. Organizasyon kapsamında kartopu savaşı, kardan adam yarışması gibi ailelerin beraber katıldığı etkinlikler de yapıldı.

Kızak Şenliği’nde konuşma yapan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, birlik ve beraberlik açısından bu etkinliklerin önemine değinerek, Kızak Şenliği’nin gelenekselleşeceğini ifade etti.