İnönü’de kızaklar yarışacak

İnönü Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez kızak yarışması düzenlenecek.

Yarın ilk kez düzenlenecek olan kızak yarışması, geleneksel hale getirilecek. Kızak şenliği için tüm hazırlıklar tamamlanırken, yarışma İsmet Paşa Mahallesi Aktaş Mevki’inde yapılacak. Cumartesi günü saat: 13.00’da gerçekleşecek etkinlik için, kızaklar vatandaşları bekliyor. Etkinlik kapsamında düzenlenen alanda kızakla kayma, kartopu savaşı ve karın oluşturduğu beyazlık manzarasına karşı müzik eşliğinde mangal başı ikramları da olacak. İnönü Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise, "2016 yılının son gününde bu eğlence dolu organizasyonumuza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" denildi.