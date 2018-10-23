İnönü'de muhtarlardan gelen talepler yerine getiriliyor

İnönü'de yeni oluşan mahallelerin muhtarları ve Belediye Başkanlığının koordineli çalışmaları ile gelen talepler doğrultusunda mahallelerdeki sorunlar çözülmeye devam ediyor. Fen İşleri ekipleri ve iş makineleri ile yaklaşan kış öncesi yapılan çalışmalar kapsamında; Yukarıkuzfındık Mahallesinde sel sularının bazı yollarda oluşturabileceği taşkınlara karşı koruge borusu döşendi. Kümbet Mahallesinde tıkanan su hattı için 70 metre uzunluğunda 1,5 metre derinliğinde kazı çalışması yapan ekipler Erenköy Mahallesinde ise toprak ve moloz birikintisi oluşan ara sokaklarda temizlik ve tesviye çalışması yaptılar.