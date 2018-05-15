İnönü’de okullar çiçek açtı

İnönü Anaokulu ile Sabri Kahvecioğlu İlkokulu öğrencilerinin yapıtlarından oluşan sergilere katılan ve hem öğrencilerin hem de velilerin coşkusuna ortak olan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, öğretmenlerden sergiler hakkında bilgi aldı, çocuklarla tek tek ilgilendi. Açılışlara İnönü Kaymakamı Mustafa Taş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Büyük, AK Parti İnönü İlçe Başkanı Hasan Kırıkçı, okul müdürleri, veliler ve daire müdürleri katıldı.

Sabri Kahvecioğlu İlköğretim Okulu öğrencilerinin yapıtlarından oluşan sergiyi gezen protokol mensupları, öğrencilerden ve sergi koordinatörü Teknoloji Tasarımı Öğretmeni Elif Baş’tan sergilenen eserler hakkında bilgi aldılar. Sergide kokulu taş, sabun yapımı, teraryum, atık malzemelerden oyuncak, keçeden çiçek tasarımı, cam ve ahşap boyama, oyuncakların yanısıra kuş yuvası yapımı atölyelerinde hazırlanan ürünler büyük beğeni topladı.