İnönü’de “Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi” açılacak

İnönü Belediyesi ilçenin spor ve sosyal yaşamına modern bir merkez katmaya hazırlanıyor. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, belediyenin imkânları ile yapılan ve ilçenin spor ve sosyal yaşamına önemli katkı sağlayacak İnönü Belediyesi Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında ilgili personelden bilgi aldı. İnşaatı tamamlanan ve spor aletlerinin montajına başlanan merkez ile ilgili Başkan Bozkurt, “İlçemiz için önemli addettiğimiz projelerimizden biri olan Spor ve Sosyal Yaşam Merkezinde sona yaklaşıyoruz. Merkezimizin içerisini bir birinden modern spor aletleri ile donatıyoruz. Son derece modern bir ortamda çocuklarımız ve hemşehrilerimiz yaz kış demeden sporlarını yapacaklar” dedi.

Bozkurt son olarak, spora verilen önemle gençliğin ve sağlıklı bir toplum oluşturacağına inandıklarını, çalışmalara devam edeceklerini belirtti.