İnönü’de tarla yolları onarılıyor

İnönü’ye bağlı Dutluca mahallesinden sonra Kümbet mahallesinde de yağışlarda bozulan tarla yolları ile ilgili mahalle muhtarlığından gelen talep doğrultusunda İnönü Belediyesi Başkanlığı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında bozulan yollar tesviye edilirken olası yağışlarda meydana gelecek taşkınların yolları bozmaması için yol kenarlarına eğim verilerek yağmur suyu kanalları açıldı. Kümbet mahalle muhtarı Mehmet Ayan mahalle sakinleri adına yollarda yapılan çalışmalardan dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.