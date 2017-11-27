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27 Kasım 2017 16:41

İnönü’de trafik kazası, 1 ölü 2 yaralı

Eskişehir’in İnönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken biri ağır 2 kişi de yaralandı.

İnönü’de trafik kazası, 1 ölü 2 yaralı

27 Kasım 2017 16:41


Edinilen bilgiye göre kaza, İnönü-Kütahya Karayolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. V.C. idaresindeki otomobil, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı seyir halindeyken sabah saat 04.15 sıralarında devrildi. Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan E.E. olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, araçta yolcu olarak bulunan M.T. ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan M.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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