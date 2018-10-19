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İnönü'de yağış sonrası sokaklarda temizlik çalışması

Eskişehir’in İnönü ilçesinde gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağmur sonrası sokak ve caddelerin kesiştiği noktalarda oluşan çamur birikintileri, İnönü Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından temizlendi.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağmur sonrası sokak ve caddelerin kesiştiği noktalarda oluşan çamur birikintileri, İnönü Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından temizlendi.


Gece saatlerinde etkili olan yağış sokak aralarındaki çamur ve molozları yolların kesiştiği noktalara toplaması sonrası oluşan çamur birikintileri İnönü Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler ve iş makineleri tarafından toplandı. Birikintilerin toplanması işleminden sonra belediye süpürge aracı ile caddeler süpürülerek temizlendi.


Öte yandan bir haftalık dönemde bölgede yağış beklentisi olduğundan dolayı belediye tarafından ekiplerin sel ve çamur birikintilerine karşı hazır bulundurulduğu belirtildi.

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