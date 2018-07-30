İnönü’de yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak

İnönü Belediyesinin, İnönü Halk Eğitim Merkeziyle birlikte düzenlediği yüzme kursunu ziyaret eden Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, kurs hocaları ve kursiyerlerin aileleriyle sohbet etti. 6-15 yaşındaki çocukların antrenörler nezdinde yüzme öğrendiklerini belirten Başkan Bozkurt, "Amacımız sadece yüzme öğretmek değil. Yüzmenin yanı sıra çocuklarımıza spor yaptırarak kötü alışkanlıklarından korumayı amaçlıyoruz. Düzenlediğimiz kurslarla ilçede yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmayacak. Çocuklar belediyemizin temin ettiği araçlarla evlerinden alınarak yine evlerine bırakılıyorlar" dedi.

İnönü Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Pınarbaşı Havuzlarında düzenlenen programda 06-15 yaş arası toplam 100 çocuğa yüzme kursu veriliyor. Minikler, haftanın üç günü, dört mevsim 26 derece olan şifalı doğal kaynak suyunda üç uzman eğitmen eşliğinde yüzmeyi öğreniyor. Belediye tarafından temin edilen araçlarla evlerinden kurs bölgesine getirilip yine aynı şekilde evlerine bırakılan çocuklar ve aileleri, belediyenin gerçekleştirdiği uygulamadan son derece memnun.