İnönü’den yangınla mücadeleye destek

Kütahya Domaniç’ten başlayarak Bozüyük sınırlarına yayılan yangınla mücadeleye İnönü Belediyesi de Başkan Kadir Bozkurt’un talimatı ile ilk günden bu yana destek verdi. Bölgenin ciğerlerini yakıp küle çeviren yangın ile mücadeleye su tankeri, iki adet pompa ile destek verdiklerini söyleye İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, “Ciğerlerimiz yanarken bizler duramazdık. Yangını haber aldığımızda bir değerlendirme yaparak su tankeri, iki adet şu pompası ve personelimizi görevlendirdik. Yangınla mücadele eden arazözlerin su ihtiyaçlarını personelimiz su tankerimiz ile gece gündüz demeden karşıladı. Afeti yaşayan bölgelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu vesile ile bir kez daha yangının kontrol altına alınarak en kısa zamanda söndürülmesini ve yanan alanların el birliği ile tekrar yeşillendirme çalışmalarına başlanmasını temenni ediyorum” dedi.

İnönü Belediyesine bağlı ekiplerin yangın söndürme çalışmaları tamamlandıktan sonra ilçeye dönüş yapacakları bildirildi.