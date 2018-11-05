İnönülü öğrenciler sinema ile buluştu

İnönü ilçesinde eğitim gören 100 öğrenci, "Bir Milyon Öğrenci Sinema İle Buluşuyor" projesi kapsamında sinemaya götürülüp filmi izlemesi sağlandı.

Öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) iş birliğiyle yürütülen "Bir Milyon Öğrenci Sinema İle Buluşuyor" projesine katıldı. Öğrenci ve öğretmenlerin ulaşımları, İnönü Belediye Başkanlığı tarafından sağlanan dört araçla sağlandı.