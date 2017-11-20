İnönülü oryantiring sporcuları 2017 sezonuna damga vurdular

Eskişehir Oryantiring Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü İlyas Avcı, sporcuların uluslararası ve ulusal düzeyde yapılan yarışımlarda önemli başarılara imza attıklarını belirterek, bu başarıda önemli payı olan ve desteklerini esirgemeyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

İnönü’yü ve Eskişehir’i uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil eden oryantiring sporcusu Elif Gökçe Avcı, 2016-2017 sezonunda gerçekleştirilen uluslararası yarışmalarda; Antalya Uluslararası Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası Orta Mesafe yarışmalarında iki ikincilik, kısa mesafe yarışlarında ise bir üçüncülük. Finlandiya’da yapılan Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonasında ise dokuzuncu oldu. Avusturya’da yapılan Gençler Avrupa Kupasında uzun mesafe yarışmasında on üçüncü ve aynı kupanın kısa mesafe yarışında ise on ikinci oldu. Letonya’da yapılan ve dünya sıralamasına puan veren kısa mesafe yarışında üçüncülük. Macaristan da yapılan Oryantiring şampiyonasında ise orta mesafe yarışlarında birincilik elde ederek kupaya uzandı.

İnönülü Eskişehir Oryantiring Kulübü sporcuları, Samsunda düzenlenen Ulusal yarışmalarda ise: Elif Gökçe Avcı; 1. Kademe Türkiye Oryantiring Şampiyonası uzun ve orta mesafe de birincilik. Melike Aydın; 1. Kademe Türkiye Oryantiring Şampiyonası Uzun Mesafede üçüncülük ve Orta Mesafede birincilik. Kadir Can Çakan 1. Kademe Türkiye Oryantiring Şampiyonası Uzun Mesafede birincilik. Ayşe Akın; 1. Kademe Türkiye Oryantiring Şampiyonası Orta Mesafede üçüncülük kazandılar.

İnönü Belediyesi Sponsorluğundaki Eskişehir Oryantiring Spor Kulübü Sporcuları 2017-2018 sezonunda uluslararası ve ulusal yarışmalar da İnönü’yü temsil etmeye devam edecekler.