İnönülüler uçuyor

THK İnönü Merkez Müdürlüğünde ilk uçuşların yapıldığı etkinlikte hayatında hiç uçmayan birçok ilçe sakini planör ve diğer hava araçları ile uçmanın heyecanını doyasıya yaşadılar. Cuma gününe kadar sürecek olan uçuşlar öncesi İnönü Belediyesi’ne kayıtlarını yaptıran ilçe sakinleri, THK İnönü merkez Müdürlüğü tarafından gerekli kontrollerin yapılmasıyla birlikte sırayla İnönü semalarında kuşlar gibi süzülmenin keyfini çıkarttılar. Uçuş öncesi heyecanlarını gizleyemeyen her yaştan bir çok vatandaş, uçuş sonrası duydukları mutluluğu projenin mimarı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a, THK İnönü Merkez Müdürlüğü’ne ve personeline teşekkürlerini dile getirdiler.

İnönü, Türk Hava Kurumu Tesisleri’nde gerçekleştirilen ‘İnönü’yü Uçuruyoruz’ projesi çeşitli hava araçları ile 17 Ağustos 2018 tarihine kadar devam edecek.