İnönü’nün meşhur manda kaymağı ve yoğurduna belediye eli değdi

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçenin meşhur manda kaymağı ve yoğurdunu tanıtmak için özel kaplar bastırdı.

İnönü Belediyesi, ilçe ile özdeşleşmiş manda kaymağı ve yoğurdunun tanıtımı yapılmaya devam ediyor. Tanıtımlar kapsamında, ilçe halkının büyük çoğunluğunun geçimini sağladığı manda kaymağı ve yoğurdu artık kendine has kaplar ile satılacak. Başkan Bozkurt tarafından daha önceden sözü verilen kaplar, bugün itibariyle vatandaşlarla buluşturuldu. Ücretsiz olarak dağıtılan kaplardan alan İnönü halkı, manda kaymağı ve yoğurdunu artık daha hijyenik koşullarda satışa sunacak. Dağıtılan kapların tükenmesi durumunda İnönülü üreticiler, belediyeye talepte bulunarak, yeni kapları ücretsiz olarak yeniden temin edebilecekler.