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İnönü'nün organik dev domatesleri

Eskişehir’in İnönü ilçesinde tanesi yaklaşık 1 kilogram gelen yüzde 100 organik domatesler yetişiyor.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde tanesi yaklaşık 1 kilogram gelen yüzde 100 organik domatesler yetişiyor.


Bahçesinde yıllardır bu domateslerden yetiştiren Sakine Parlar, aynı zamanda İnönü'nün yöresel yemeklerini satışa sunuyor. Bu yemeklerde de organik dev domatesleri yetiştiren Parlar, "Bu domatesler İnönü'ye özgü, tamamen yerli ve organik. Bunları yetiştirirken kesinlikle kimyasal ilaç kullanmıyorum" dedi.



"7 liraya satılmaya kalkışılan domateslerden çok daha iyi"


Domatesi tartıya koyan Sakine Parlar, 965 gram gelen ürünün tamamen doğal olduğunu vurguladı. Dolar kurunu bahane eden fırsatçılara da gönderme yapan Parlar, "Alın size şeker gibi domates. Kilosu 7 liraya satılmaya kalkışılan domateslerden çok daha iyi. Tanesini 3 liradan eşe dosta satışa sunuyorum" diye konuştu.

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