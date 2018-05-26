İnsan yaşamına akıllı ve çevresel dokunuşlar

Tepebaşı Belediyesi, Aşağı Söğütönü Mahallesi’nde bulunan Yaşam Köyü’nde uygulanan proje ile akıllı ve sürdürülebilir kent projelerinde yükselen bir marka kent değeri taşımayı sürdürüyor. Remourban Projesi kapsamında gelişmiş ve geçerli bir kentsel dönüşüm modelinin temeli; binalarda düşük enerjili alanlar, sürdürülebilir kentsel ulaşım, kent altyapısına entegreli bilişim ve toplumda yaygınlaştırma ve diğer kentlerde tekrarlanabilirlik olmak üzere 4 modülden oluşuyor. 7 ülkeden 22 ortak ile gerçekleştirilen Remourban Projesi, Avrupa Birliği’nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu Ufuk 2020 Çerçeve Programı kapsamında birinci nesil Akıllı Kent Projesi’dir. İngiltere, İspanya ve Türkiye’den Tepebaşı’nın da aralarında yer aldığı 3 kentin deneyimleri ve vizyonları, öncü ve yol gösterici seçildi ve bu kentler, çevre dostu ve sürdürülebilir akıllı kent projeleriyle kentsel dönüşümleri başlattı. 2015 yılında enerji, ulaşım, bilişim ve yaygınlaştırma alanlarında başlayan bu dönüşümlerin 5 yıl içerisinde tamamlanması öngörüldü.

Veriler anlık ya da kümülatif olarak görüntülenebilecek

4 modülden oluşan proje, modül odaklı olup, her bir modül; planlama, uygulama ve izleme fazlarıyla ele alınıyor. Modüller arası ağın kurulması ve ilişkilendirilmesi ise Akıllı Kent İzleme Portalı tarafından sağlanacak. Bu portalda özellikle enerji ve ulaşım ağırlıklı yaklaşık 3 bin verinin depolanması, analizi ve yönetilmesi işlevleri gerçekleşecek. Veriler anlık yada kümülatif olarak görüntülenebilecek. Bu portalın web tabanlı mobil akıllı cihazlarla kullanımı için de uygulama versiyonları olacak. Ayrıca, Uluslararası Ortak Ağ kurulması ve Akıllı Kentler Bilgi Sistemi için çalışmalar sürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Türkiye’nin rol göstericisi oldu

Ufuk 2020 Programı kapsamında 20142den günümüze 12 akıllı kent projesi ile 78 kent Avrupa Komisyonundan 263 milyon 84 bin Euro hibe almaya hak kazandı. Tepebaşı Belediyesi ise 36 kentin içindeki yeriyle Türkiye’deki ilk yol gösterici ve uygulayıcı kent olma unvanına sahip olmuş durumda. Tepebaşı Belediyesi ayrıca Türkiye’deki kurum ve kuruluşları Ufuk 2020 Programında rekabette avantajlı hale getirmek ve yeni başarılara imza atılması adına “TÜBİTAK Paylaşım Görüşmeleri” gerçekleştiriyor. Atılan başarı adımlarıyla, uluslararası ortaklarıyla akıllı kent uygulamalarında yol gösterici ve hedef belirleyici rol üstlenen Tepebaşı Belediyesi; Eskişehir, Dünya kentleri raporları arasında öne çıkmayı da başardı. Araştırma şirketi Frost&Sullivan’ın raporuna göre 2025 yılına gelindiğinde Eskişehir’in öngörülen 26 akıllı kent ve 8 sürdürülebilir kent içinde yer alacağı tahmin ediliyor.