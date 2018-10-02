İnternet dolandırıcısı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, internet üzerinden satış yapan bir sitede takma isimlerle hesap açıp ikinci el cep telefonları satın alarak karşılığında iki ayrı satıcıya sahte para veren şahıs, KOM Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıstan 4 adet cep telefonu, 3 bin 440 lira para ve bir adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

Öte yandan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.