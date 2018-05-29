İnternet üzerinden evlenmek isteyenlere önemli uyarılar

Teknolojinin hızla gelişmesiyle tanışma ve evlilik yöntemleri de günden güne değişiyor. Sosyal medya platformları ve evlilik siteleri gibi birçok sanal ortam üzerinden birbirleri ile tanışan insanlar, evlilik kararı alarak hayatlarını birleştiriyor. Ancak evlilik öncesi yapılan sohbetler ve tanışma döneminde kişilerin, kendini beğendirebilmek için kimlik ve karakteristik bilgilerini gizleyerek karşı tarafa aktarması, problemli evliliklerin ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Uzman Psikiyatri Dr. Sıtkı Karaca, internet üzerinden gerçekleştirilen sohbetlerde problemli iletişimlerin ön planda olabileceğini söyledi.

"Orada yaptığınız şey, sadece oradaki kişiyle doğal olmayan bir iletişim kurmak"

İnternet üzerinden gerçekleştirilen sohbetlerin çağın bir gereği olduğunu ancak bazı tehlikelere karşı insanların tedbirli olması gerektiğini vurgulayan Uzman Psikiyatri Dr. Sıtkı Karaca, ”İnternet, hızlanan bir dünyada, insanların birbiriyle görüşmeleri konusunda mekan ve zamanı ortadan kaldırıyor. Mekanın olmadığı, zamanın da ortadan kalktığı bir görüşme alanı oluşuyor. Eskiden, insanlar geleneksel olarak aynı köyden, yakın köyden veya bir başka ilçeden evlenirlerken şimdi artık internet üzerinden evlenmeye başladılar. Bu bir yönüyle çağın gelişimi ile örtüşüyor. Ancak burada güvenlik açığı her noktada sıkıntı. Neden? Bunlardan birincisi; kişiler kendilerini doğal olarak gösteremiyorlar. Empati duygusu ile insana yaklaşamıyorsunuz. Orada yaptığınız şey, sadece oradaki kişiyle doğal olmayan bir iletişim kurmak. Empatik kanallar oluşmadığı için, kişinin duygularını kendi üzerinizde göremediğiniz için ve sizin etkinizi onda fark edemediğiniz için doğal olmayan bir iletişim karşımıza çıkıyor. Kişi kendisini saklayabiliyor. Değerlerini gizleyebiliyor. Var olan tavır ve davranışlarını sizden uzak gösterebiliyor veya kendini size uygun halde sunabiliyor. Kendisini; gizli, yalancı bir temsil üzerine ifade edebiliyor. Bu ise, bu birlikteliğin daha başlangıçta yalan üzerine oturduğunu gösterir. Daha sonrasında ise bunun sürdürülmesini imkansız hale getirmektedir” şeklinde konuştu.

"Sahtenin sahtesinin sahtesini yaşıyoruz artık"

İnternet üzerinden gerçekleştirilen sohbetlerle ilgili kullanıcılara tavsiyelerde de bulunan Dr. Karaca, şunları kaydetti:

“İnternet üzerinden aramalar, yaşamına uygun bir davranış diyoruz. Bunun yanında güvenlik açıklarının da mutlaka düşünülmesi lazım. Kişi, karşı tarafın kendisini yanlış tanıtabileceğini unutmadan bunu mutlaka test etmesi gerekiyor farklı alanlarda. Biz, sahtenin sahtesinin sahtesini yaşıyoruz artık yaşamımızda. Yani bundan kaçamıyoruz. İnternet üzerindeki evliliklerin sağlıklı olmama ihtimali çok yüksek. Çünkü niye? Kişi, kendi kimlik ve değerlerini saklayabiliyor. Hatta cinsiyetini farklı yazabiliyor. Yaşını farklı yazabiliyor. İlgi alanlarını farklı tanıtabiliyor. O zaman biz, sahte bir kişilikle karşı karşıya kalıyoruz. Zaten öncelikle bizim kendimizi güvene almamız lazım. İnsanın fizyolojik ihtiyaçlarından sonraki en önemli ihtiyacı güven içinde olmaktır. İşte bunu sosyal medyada görmüyoruz. Karşı tarafa, bankada param varmış gibi herhangi bir gayrimenkulüm varmış gibi şeyler söylemekten ziyade biz, kendi kültürel değerlerimizi, insani boyutumuzu anlatmamız lazım. Kişi bununla ilgileniyorsa zaten ‘Bu bana uygun’ diyecektir. Ama siz, arabanızın fotoğrafını gösterirseniz ya da ‘Şu kadar zenginliğim var’ derseniz, evet reyting yaparsınız ama yalancı bir reyting olur. Hatta çok ilgi çektiğinizden bu size kendi hayatınızı alt üst eden bir silah olarak da dönebilir.”