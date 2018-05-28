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28 Mayıs 2018 10:33

Iraklı Fethiye, İstiklal Marşı’nı bir günde ezberledi

Türkiye’ye sığınmacı olarak gelen 8 yaşındaki Iraklı Fethiye’nin Türkiye sevgisi ile bir günde ezberlediği İstiklal Marşı’nı okuması görenlere duygu dolu anlar yaşatıyor.

Iraklı Fethiye, İstiklal Marşı’nı bir günde ezberledi

28 Mayıs 2018 10:33


2017 yılında ailesiyle birlikte Irak’tan Türkiye’ye sığınmacı olarak gelen ve Eskişehir’de yaşayan 8 yaşındaki Fethiye Karabaş, eğitimine burada devam ederken öğretmeninin yardımıyla İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını da ezberledi. Geçen yıl Türkiye’ye gelmesine rağmen okuluna ve çevresine çabuk uyum sağlayan Fethiye, İstiklal Marşı ile birlikte İzmir Marşı’nı da yoğun duygularla okuyor. Türkçe okuma ve yazmayı hızlı bir şekilde öğrenen Fethiye, Türkiye’de olmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti. Okulu çok sevdiğini dile getiren Fethiye Karabaş, “Öğretmenim bana okulda öğretti. 10 kıtasını biliyorum. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Okulu çok seviyorum. Türkiye’de olmaktan çok mutluyum. Bir günde İstiklal Marşı’nı öğrendim. 10 kıtasını biliyorum. Türkiye’yi çok seviyorum” şeklinde konuştu.


Torunu ile gurur duyduğunu dile getiren dede Halil Karabaş ise torununun iyi bir doktor olmasını istediğini sözlerine ekledi. Dede Karabaş, torunu için şunları söyledi:


“Okula gidiyor. Türkçe öğrendi kendisi okuyabiliyor, yazabiliyor. Ninesi Irak’ta hemşireydi. İnşallah torunum da doktor olacak hem de baş doktor.”




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