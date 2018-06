Iraklı Fethiye, Türkiye’deki ilk karne sevincini yaşadı

2017 yılında ailesiyle birlikte Irak’tan Türkiye’ye sığınmacı olarak gelen ve Eskişehir’de yaşayan 8 yaşındaki Fethiye Karabaş, eğitimine burada devam ederken öğretmeninin yardımıyla İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezberledi. Türkiye’ye geçen yıl gelmesine rağmen okuluna ve çevresine çabuk uyum sağlayan Fethiye, bu kez Türkiye’deki ilk karnesini almanın sevincini yaşadı. İstiklal Marşı’nı hatasız okumasının yanı sıra şimdi de Atatürk’ün ‘Gençliğe Hitabe’sini ezberlemek istediğini dile getiren Fethiye, “Tatil yapacağım için çok mutluyum. Karne notlarım çok iyi. Okulumu çok seviyorum, öğretmenimi çok seviyorum, Türkçeyi çok seviyorum, doktor olmak istiyorum. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini öğreneceğim” şeklinde konuştu.

Fethiye’nin çok başarılı bir öğrenci olduğunu ve Türkiye’ye geldiğinden beri eğitim açısından büyük mesafe kat ettiğini belirten Fethiye’nin sınıf öğretmeni Handan Can, “2017-2018 eğitim-öğretim yılının sonuna geldik. Başarılı bir eğitim yılı geçirdik. Çocuklarım çok çok başarılıydı her alanda. Akademik olarak, sosyal yönden Güzel bir seneyi bitirdiğimizi düşünüyoruz. Bu tabi ki tek başına olan bir iş değil. Velilerimizin, çocuklarımın ve benim birlikte iş birliğiyle çalışmamız sonucunda azmimizden hiçbir şey kurtulmadı. Bu sene sınıfımıza göçmen Fethiye’miz geldi. Onunla birlikte çok güzel bir yol aldık, okuma yazma sürecimiz başladı. Matematiğimizi yapıyor, İstiklal Marşı’mızı öğrendi. Bu yaz tatilinde hikaye kitabı yazacaklar, 3. sınıfa gelirken onu getirecekler. Ailesi güzel; ilgili, başarılı bir aile. Her konuda bize destek oluyor. Sınıf arkadaşları tarafından çok sevildi. O da ortama uyum sağladı. Hiçbir sıkıntı yaşamadan başarıyla yolumuza devam ediyoruz. 3. sınıfta benim meslekte 30. yılım. 2. sınıfta İstiklal Marşı’nın 10 kıtası, 3. sınıfta Gençliğe Hitabe’yi ezberliyoruz. Fethiye’nin de bunu başarıyla tamamlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.