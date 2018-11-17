İran uyruklu uyuşturucu satıcısı adliyede

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 5 İran uyruklu şüpheli suçüstü yakaladı. Şahısların üzerilerinde yapılan aramada 10,95 gram afyon sakızı ve 12,15 gram gelen skunk maddesi ele geçirildi. 4 şüpheli şahsa 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği anlaşılan 1 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.