İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İran uyruklu uyuşturucu satıcısı adliyede

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda yakalanan İran uyruklu uyuşturucu satıcısı adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 5 İran uyruklu şüpheli suçüstü yakaladı. Şahısların üzerilerinde yapılan aramada 10,95 gram afyon sakızı ve 12,15 gram gelen skunk maddesi ele geçirildi. 4 şüpheli şahsa 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği anlaşılan 1 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.