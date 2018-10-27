İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sürüyor

2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Tepebaşı Belediyesi, uzman kişi ve kurumlarla iş birliğinde bulunarak; eğitim, saha denetimleri, tatbikat ve sağlık gözetimleri gibi yönetmelikte yapılması öngörülen çalışmalarına devam ediyor. İş Güvenliği Uzmanı Uğur Alan tarafından Belediye Meclis Salonunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışan personele verilen eğitimlerde; çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar ile iş yerindeki tehlikeler hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Belediye personeline verilen eğitimlerle iş yerinde güvenli bir ortam oluşturma, iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerinin sıfıra indirilmesi ile çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirilmeleri amaçlandığı belirtildi.