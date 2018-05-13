İş yeri cephanelik çıktı

Aldıkları bir ihbarı değerlendiren Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir merkezinde bulunan bir iş yerine operasyon gerçekleştirdi. İş yerindeki aramada 5 namlusu açılmış kuru sıkıdan bozma tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, 3 havalı tüfek, 1 havalı tabanca, 1 uzun namlulu silah fişeği, 154 tabanca mermisi, 303 av tüfeği kartuşu ile 8 av tüfeği fişeği yapımında kullanılan çeşitli malzemelerin yanı sıra 122 bin lira para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi M.S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.