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13 Mayıs 2018 15:23

İş yeri cephanelik çıktı

Eskişehir’de bir iş yerine operasyon düzenleyen emniyet güçleri, el koydukları silahlarla beraber bir kişiyi gözaltına alındı.

İş yeri cephanelik çıktı

13 Mayıs 2018 15:23


Aldıkları bir ihbarı değerlendiren Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir merkezinde bulunan bir iş yerine operasyon gerçekleştirdi. İş yerindeki aramada 5 namlusu açılmış kuru sıkıdan bozma tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, 3 havalı tüfek, 1 havalı tabanca, 1 uzun namlulu silah fişeği, 154 tabanca mermisi, 303 av tüfeği kartuşu ile 8 av tüfeği fişeği yapımında kullanılan çeşitli malzemelerin yanı sıra 122 bin lira para ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi M.S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.




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