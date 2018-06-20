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20 Haziran 2018 16:02

İş yeri devri tartışması kanlı bitti

Eskişehir’de bir iş yerinin devri mevzusu nedeniyle tartıştıkları şahıs darbettikten sonra hastane yakınında atıp kaçan iki kişi yakalandı.

İş yeri devri tartışması kanlı bitti

20 Haziran 2018 16:02


Edinilen bilgiye göre, Bülent E. ile daha önceden aralarında bir iş yerinin devri konusunda husumet bulunan Mehmet Ali S. ve İbrahim Ö. arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın büyümesiyle, Mehmet Ali S. ve İbrahim Ö., Bülent E.’yi iddialara göre 26 TT 613 plakalı otomobile zorla bindirip daha sonra darbetti. Ardından iki şahıs, araçta fenalık geçiren Bülent E.’yi, Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Servis girişi yakınlarında otomobilden atıp kaçarak bölgeden uzaklaştı. Ağır yaralanan Bülent E., hastane çevresindeki vatandaşların yardımıyla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.



Şahıslar otomobildeki av tüfeğini ayçiçeği tarlasına attı


Olayla ilgili yapılan ihbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ali S. ve İbrahim Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu polis ve şüpheliler arasında gerçekleşen kovalamacada, şahısların içinde bulunduğu araç Alpu yolu üzerinde bulunan Hasbahçe mevkine girdi. Bir süre bu istikamette ilerleyen şahıslar araç içinde siyah poşet içine konulmuş av tüfeğini güzegahları üzerindeki ayçiçeği tarlası içine atarak kaçtı. Polis ekipleri şahısların yakalanmasının ardından av tüfeğini de ayçiçeği tarlasında ele geçirdi.


Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.




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