İş yerinde çıkan yangın ürünleri küle çevirdi

Edinilen bilgiye göre; olay Kırmızıtoprak Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Gece saatlerinde, iddialara göre bakkalda bulunan kibritlerin tutuşmasıyla yangın çıktı. Bir süre sonra alevlerin market içinde bulunan diğer ürünlere sıçramasıyla yangın büyüdü. Ardından yoğun duman iş yerini kapladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu önce market sahibine, akabinde itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler hemen yangına müdahale etti. Tutuşan market ürünlerini söndüren itfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışmaları başlattı.

Öte yandan market içinde kimsenin olmaması can kaybına neden olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.