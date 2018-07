İsmi kadar şanslı olamadı

Ev ortamına alışan hayvanlar, sokağa bırakıldığında adapte olmakta zorlanıyor. Bunun bir örneği geçtiğimiz günlerde Eskişehir’de yaşandı. Sokak yaşamına adapte olamayan evcil kedi “Şanslı”, yaşadığı bir kaza sonucu ön patilerini kaybetti. Bir hayvansever tarafından veterinere ulaştırılan Şanslı, burada tedavi altına alındı. Kedinin fazla miktarda kan kaybı yaşadığı ve patilerinin kopan kısmında yanık oluştuğu ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre bir aracın içerisine giren Şanslı’nın, aracın çalışması ile bu kazayı yaşadığı düşünülüyor. Şanslı’nın tedavi sürecinin ardından yine benzer kazalara maruz kalmaması için sıcak bir yuvaya ihtiyacı var.

"Bu olayın insanlara bir örnek olması umudundayız"

Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Başkanı Ece Bilgin, Şanslı’nın yeniden sıcak bir yuvaya kavuşması için çabaladıklarını belirtti. Yaşanan bu durumun insanlara örnek olmasının gerektiğini aktaran Bilgin, "Hayvan Hakları Çalışma Grubumumuzda Emel hanım bizim üyemiz. Kendisi güvenlik görevlisi ve her gün işe giderken rutin olarak sokak canlılarını besler. Bu kediciği de sürekli besleyip, takip ediyormuş. Çünkü bu hayvan evden atılmış. Emel hanım bunu biliyor ve sokakta yaşamasının çok da zor olduğunu tahmin etmiş. Uzun süredir yuva da arıyormuş ama olmamış. O gün yine bu hayvanı beslemeye gitmiş. Her zaman hayvanın bulunduğu yerde görememiş. Yerde bir kan izi görünce şüpheleniyor. İnsanlara sorarak kan izini takip ediyor. Çalıştığı kurumun kaldırımında bu kediyi perişan bir şekilde buluyor. Böyle durumlarda Sempati Hayvan Hastanesi ile temas halinde oluyoruz. Beni aradı ve buraya getirdi. Ama bu arada bu kediyi oralarda kovalayanların olduğunu da görenler oluyor. Hayvan sokakta yaşamaya alışık değil. Son derece ürkek ve bu yüzden kediden köpekten kaçıyor. Ama burada insan faktörü bu hayvanı kaçırıyor. Sonuç olarak görenlerin söylediklerine göre ve tahminlerimize göre orada park edilmiş kamyonların büyük olasılıkla kaçarken içerisine girmiş. Motor çalıştığında da elleri mekanik bir yere takılıyor. İki patisi yaşamını sürdürmekte ona çok engel çektirecek şekilde kopuyor. Tedavisinin ardından bu hayvanın bundan sonraki yaşamını sıcak bir yuvada sürdürebilmesi gerekiyor. Bu olayın da insanlara bir örnek olması umudundayız" dedi.

"Evcil hayvanlar kendilerini korumayı bilmiyor"

Sempati Hayvan Hastanesi’nde Veteriner Hekim olarak görev yapan Kıvanç İnan ise "Hastamızın durumu kritik, ciddi bir travma yaşamış. Her iki ön bacağında da kayıplar var. Yaptığımız ilk muayeneler sonrası mekanik bir travma olduğuna kanaat getirdik. Çok büyük ihtimalle mekanik bir aksam içerisine sıkışmış olabileceğini düşündük. Bacaklardan bir tanesi bilek ekleminin alt kısmından itibaren bütünlüğünü kaybetmiş. Diğer bacakta da yine parmaklar çok ciddi anlamda hasar görmüş. Bunun yanında deri ve kas bütünlüğü bozulmuş durumda. Geldiği zaman genel durumumuz çok iç acıcı değildi. O yüzden ilk olarak genel durumu desteklemeye yönelik bir tedavi protokolü düzenledik. Bölgede oluşabilecek enfeksiyon ve diğer hastalıklara karşı önlem aldık. İlk etapta bölgenin sınırlandırılması bekleniyor. Tedavi süreci önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde belli olacak. Mümkün olduğu kadar uzuvların geri kalan kısmını koruma düşüncesindeyiz. Çünkü ilerleyen zamanlarda onun hareketine imkan verecek protez uygulamalarının mümkün olması gerekiyor. Bu can hastanemize geldiği günden beri, insanlara olan yakınlığı hususunda bizim çok çok dikkatimizi çekti. Yani öyle tahmin ediyoruz ki, bu insan elinde yetişmiş bir kedi. Dolayısıyla sokak yaşantısına adapte olması pek mümkün olmuyor. Bu tür travmaların altında da çoğu zaman bu adaptasyon problemi yatıyor. Evet çok severek sahipleniyoruz bu canları ama bizim ricamız her ne sebep olursa olsun bu beraberliği bozmamak gerekiyor. Çünkü bu tür sıkıntılarla hayatlarının bir anında mutlaka karşılaşıyorlar. Çünkü kendilerini korumayı bilmiyorlar" diye konuştu.