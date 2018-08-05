İstanbul’da çalınan araç Eskişehir’de bulundu

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Cumartesi sabahı Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan ve durumundan şüphelenilen araç durdurularak plaka kontrolü yapıldı. Kontrollerde aracın plakasının mühürsüz ve sahte olduğunun anlaşılması üzerine aracın şasi numarası sorgulandı. Yapılan sorgulamada aracın İstanbul Pendik’ten 16 Temmuz tarihinde çalındığı ve arandığı tespit edildi. Araç içerisinde bulunan B.G. (45) ve İ.Ç. (48) gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul’dan çaldıkları aracı aynı marka ve renkte başka bir aracın plakasının sahtesini takarak Eskişehir ve Konya güzergahını kullanarak Antalya’nın Alanya ilçesine götürdükleri tespit edildi. Araçta yapılan incelemede, araca haricen oto beyni ve kontak aparatı takılarak çalındığı tespit edilip, oto beyni ve kontak aparatı incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Şüphelilerden B.G.’nin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kayıtlarında ’oto hırsızlığı’, ’resmi belgede sahtecilik’ ve ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından 17 suç kaydının olduğu, ayrıca 3 ayrı suçtan yakalama emri ile arandığı ve 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. B.G.’ye çalıntı araç üzerine sahte plaka takarak kullanmaktan dolayı ’resmi belgede sahtecilik’ suçundan adli işlem, başka bir araca ait plakayı çalıntı araca takmaktan dolayı 2918 sayılı Kanun’un ilgili maddesi gereğince 5 bin 942 TL trafik idari pazara cezası uygulandı. Şahsın ayrıca sürücü belgesine de alkollü araç kullanmaktan 2027 yılına kadar el konulduğu tespit edilirken, 2918 sayılı Kanun’un ilgili maddesince 2 bin 18 TL trafik idari pazara cezası uygulandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.