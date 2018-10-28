İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbulspor deplasmanda kayıp

Spor Toto 1.

Lig'te İstanbulspor, deplasmanda Eskişehirspor'a 1-0 yenildi.


Ligin 10'uncu haftasında ligde zor günler geçiren Eskişehirspor'a konuk olan İstanbulspor, 67. dakikada yediği gol ile 1-0 mağlup oldu. Bu sonuç sonrasında 10 puanda kalan İstanbul ekibi, ligde 15'inci sırada yer aldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Orhan Çıkırıkçı, “Eskişehir'i tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Elimize geçen fırsatları değerlendiremedik. Sonuç olarak da 1 gol yedik. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu hafta daha iyi çalışacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.