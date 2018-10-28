İstanbulspor deplasmanda kayıp

Lig'te İstanbulspor, deplasmanda Eskişehirspor'a 1-0 yenildi.

Ligin 10'uncu haftasında ligde zor günler geçiren Eskişehirspor'a konuk olan İstanbulspor, 67. dakikada yediği gol ile 1-0 mağlup oldu. Bu sonuç sonrasında 10 puanda kalan İstanbul ekibi, ligde 15'inci sırada yer aldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Orhan Çıkırıkçı, “Eskişehir'i tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Elimize geçen fırsatları değerlendiremedik. Sonuç olarak da 1 gol yedik. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu hafta daha iyi çalışacağız” dedi.