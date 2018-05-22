İşten çıkarılan genç 4’üncü kattan atlamak istedi

Edinilen bilgiye göre olay, Yenikent Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi’nde gerçekleşti. Emrah K. (24) isimli genç, iddialara göre psikolojik sorunlarından dolayı işten çıkarıldı. Yaşadığı duruma dayanamayan genç, 4’üncü katta bulunan ikametindeki kapalı balkona geldi. Daha sonra genç, balkonun dış tarafına geçip balkon demirlerine tutunarak durdu. Bu sırada çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ve itfaiye ekipleri Emrah K. ile konuşarak atlamaması konusunda ikna etmeye çalıştı. Konuşma sırasında Emrah K., kısa bir süre kendinden geçti, ancak olumsuz bir durum yaşanmadı. Bu sırada itfaiye ekipleri de atlama yatağını hazırlayarak apatman öne konuçlandırdı. Bir süre polis ve genç arasında geçen konuşmanın ardından ikna edilen genç polis ve itfaiye ekipleri nezaretinde balkondan alınarak aşağıya indirildi.

Öte Emrah K. sağlık kontrolü yapılmak üzere 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.