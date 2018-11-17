'İsyan ve Terapi' okurlarıyla buluştu

Eğitimci ve Yazar Nilüfer Kurumehmetoğlu yaklaşık üç yıldır kaleme aldıklarından derlenen "İsyan ve Terapi" adlı kitabını okurlarıyla buluştu.

Kitap, yazar Yeşim Demir tarafından hazırlanıp Siyah Beyaz Yayın Evi tarafından basılan kitap kitapseverlere tanıtıldı. Manşet Gazetesi ve www.esgazete.com yazarı Nilüfer Kurumuehmetoğlu, "Kitap yazmak da aynı bir çocuk yetiştirmek gibi çok fazla emek ve fedakarlık istiyor. Yazdıklarımla minik bir kalbe dokunabilecek olmanın dokunabilecek olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum bu anlamda bu günümde yanımda olup benimle bu duyguları yaşayacak tüm kitapseverler şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Kitabı yayına hazırlayan yazar Yeşim Demir de, Kurumehmetoğlu'nu yazıları nedeniyle kutlayarak, yeni kitaplarını kitapsever olarak beklediklerini söyledi.

Söyleşi ve imza gününe gelenler daha sonra yazar Kurumehmetoğlu'na kitabını imzalatarak anı fotoğrafı çektirdiler.