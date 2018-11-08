IV. Murat'ın yaptırdığı 400 yıllık kervansaray gün yüzüne çıkıyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde IV. Murat'ın 1600'lü yıllarda düzenlediği Revan Seferi sırasında yaptırdığı kervansarayın kazı çalışmalarında tarih gün yüzüne çıkıyor.

Tarihi kervansarayın restorasyon çalışmaları Seyitgazi Belediyesi tarafından yapılıyor. Osmanlı-İran Savaşları esnasında IV. Murat'ın Revan Seferi sırasında yaptırdığı kervansarayın yapısı kazılarda sona yaklaşılmasıyla ortaya çıktı. Kazı çalışmalarında kervansarayın 2 katlı olduğu tespit edildi. Ayrıca çalışmalar kapsamında kervansarayda 1300'lü yıllara ait izlere de rastlandı. Tarihi kervansaray hakkında bir açıklama yapan Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, restorasyon sürecini İHA mikrofonuna anlattı.

"Zemin oturma planının tamamının çıktığını gördük"

Başkan Kalın, "Kervansarayın tarihçesine baktığımızda IV. Murat'ın Revan Seferi sırasında yaptırmış olduğu kervansaray olarak adlandırılmakta. Geçtiğimiz yıllarda biz burada L şeklinde ayakta duran yapının restorasyon projelerini başlatmıştık. Fakat burada mimarlarımız ile çalıştığımızda buranın L şeklindeki yapıdan ibaret olmadığını, aslında dikdörtgen şekilde bir han yapısında olduğu kararına varmıştık. Daha sonra Müze Müdürlüğümüz ve Kaymakamlığımız ile ortaklaşa yaptığımız çalışmayla birlikte bu kazılarımız gerçekleşti. Gerçekten de mimarlarımızın dediği gibi altyapısında direklerin tabanlarına kadar ve zemin oturma planının tamamının da bu şekilde çıktığını gördük" diye konuştu.

"1300'lü yıllara ait yapıların alt tarafta olduğunun tespitleri yapıldı"

Binanın 2 katlı olduğunu tespit ettiklerini ve kazıda 1300'lü yıllardan izlerin de olduğunu aktaran Kalın, "Kazı neticesinde baktığınızda zemindeki bütün oturma planı ortaya çıktı aslında ama 1300'lü yıllara ait yapıların alt tarafta olduğunun tespitleri de yapıldı. Genel itibariyle en son 1600'de IV. Murat'ın Revan Seferi sırasında yapmış olduğu kervansarayın tüm izlerinin ortaya çıkmış olduğunu görmüş olduk. Mükemmel bir yapı, kare odalardan oluşuyor. Alt katının 2 katlı olduğunun tespiti yapıldı. Alt katında o zaman ki seferlerde kullanılan binek hayvanlarının konakladığı hem de ısıtıcı olarak kullanıldığı üst katlarda da insanların konakladığı yerlerin olduğu tespitleri yapıldı" ifadelerini kullandı.