Dr. Fahrettin Küçükay, iyi huylu tiroid nodüllerinin (Guatr) yeni ameliyatsız tedavi yöntemi “Radyofrekans Ablasyon” hakkında bilgilendirici açıklamalarda bulundu.

“Radyofrekans Ablasyon ameliyatsız, ağrısız bir tedavi yöntemidir”

Doç. Dr. Fahrettin Küçükay yeni tedavi yöntemi hakkında açıklamada bulunarak, “Guatrda (iyi huylu tiroid nodülleri) Radyofrekans Ablasyon tedavi yöntemi dünyada 2006 yılında başlamıştır. Radyofrekans Ablasyon ameliyatsız, ağrısız, işlem sonrasında hemen günlük hayatınıza devam edebileceğiniz, güvenli, etkili ve gittikçe popüler olan bir tedavi yöntemidir. Yöntem artık tedavi kılavuzlarında yerini almaya başlamıştır. İşlem sonrası hasta memnuniyet oranları da oldukça yüksektir. Radyofrekans Ablasyon semptomatik tiroid nodüllerinde (Ağrıya, basıya, yutkunma problemlerine, nefes darlığına, öksürüğe, tiroid hormon bozukluğuna ve kozmetik sorunlara yol açan nodüllerde) uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemde boyun bölgesi uyuşturulduktan sonra ultrason rehberliğinde, ince bir iğne yardımı ile tiroid dokusundaki nodüllere girilir. İğne ucundan verilen kontrollü alternatif akımla nodül içinde ısı artışı ve nodül harabiyeti sağlanır. Buna bağlı olarak nodül zaman içinde gittikçe küçülerek ortadan kaybolur” şeklinde konuştu.

“Komplikasyon oranları oldukça düşüktür”

Doç. Dr. Küçükkay, bu tedavi yönteminin avantajlarından da bahsederek, “Ameliyatsız bir tedavi yöntemidir. Ağrısız ve ciltte iz bırakmayan, ortalama 20 dakika süren, tedavi sonrası hemen günlük yaşamınıza geri dönebileceğiniz konforlu bir tedavidir. Komplikasyon oranları oldukça düşüktür. Nüks halinde kolaylıkla tekrar uygulanabilir. Bu tedavi yöntemi daha sonraki ameliyat dahil diğer tedavi yöntemlerine bir engel teşkil etmez. Riskleri nelerdir? Oldukça nadir olarak kanama, ses kısıklığı, nodülde parçalanma ve ağrı oluşabilir (Bunların görülme sıklığı yüzde 1’in altındadır). Böyle bir durumda gerekli müdahaleler yapılır. Tedavi olmak isteyen hastalar, üniversitemiz hastanesi, Girişimsel Radyoloji Polikliniğine başvurması halinde tedavi planlaması yapılacaktır” ifadelerini kullandı.