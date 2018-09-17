İzinsiz kazı yapan 8 kişi yakalandı

Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 8 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Günyüzü ilçesine bağlı Gümüşkonak Mahallesi ve Odunpazarı ilçesi Kargın Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, izinsiz yapılan kazıları fark etti. Yapılan operasyonlarda Günyüzü ilçesinde B.Ç., Y.S., B.K., M.G. ve S.A., Odunpazarı ilçesinde ise K.Y., R.O. ve M.I. suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte 1 adet dedektör, 3 kürek, manivela, el feneri, pusula, 3 adet el telsizi ve 2 kazma ele geçirildi.